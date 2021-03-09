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Володин раскрыл число привившихся от коронавируса депутатов Госдумы

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Каждый пятый депутат Госдумы (22 процента) сделал прививку от коронавируса, треть парламентариев переболела COVID-19. Эту информацию раскрыл спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает «Интерфакс».

По его словам, вакцинацию прошла в том числе 84-летняя депутат, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, у нее выработались антитела. Также были привиты глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, пишет РИА Новости.

Володин отметил, что в марте в Думе возобновили работу столовые и буфеты, расширился допуск СМИ и посетителей. «Но вирус никуда не ушел. Мы видим, что происходит в других странах: кошмар, самый настоящий кошмар», — сказал спикер Госдумы.

В феврале президент Владимир Путин говорил, что собирается привиться от коронавирусной инфекции в конце лета или начале осени, так как у него прививочный план, и надо еще сделать прививки от гриппа и пневмококка.

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