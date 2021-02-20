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Привившийся вакциной «КовиВак» Онищенко объяснил свой выбор

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Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко привился третьей российской вакциной от коронавируса «КовиВак» в конце декабря на этапе постклинических испытаний. Свой выбор препарата он объяснил в разговоре с «Комсомольской правдой».

На вопрос журналиста о том, почему парламентарий решил привиться именно этой цельновирионной вакциной, Онищенко пошутил, что потому, что тремя вакцинами сразу нельзя привиться. «Что же касается сути, то, в общем-то, логика достаточно простая. Моя иммунная система выработала антитела на цельный коронавирус, каким его создала природа», — сказал он, отметив, что после «КовиВак» развивается более естественный иммунный ответ.

Депутат уточнил, что вакцина «Спутник V» была сделана из части генетического кода коронавируса, вставленного в другой вирус, и введена в организм человека. «ЭпиВакКорона» синтетическая и была «сшита искусственным образом».

«Учитывая, что последние 30-40 лет своей деятельности я в том числе отвечал и за производство вакцин, и за обеспечение ими нашей страны, для меня это более понятный, более логичный выбор», — добавил Онищенко.

Препарат «КовиВак» был зарегистрирован в России 20 февраля. Он сделан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2.

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