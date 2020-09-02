Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба партии, передает РИА Новости.

Как подчеркнули в ЛДПР, российский политик сделал прививку от коронавируса одним из первых в мире. Жириновский стал добровольным участником третьего этапа испытания вакцины «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи, отметили там.

В испытаниях на данном этапе принимают участие 40 тысяч человек. Вакцинация происходит в два шага с перерывом в три недели. «Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья», — пояснили в ЛДПР.

О регистрации первой в мире российской вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V» объявил президент России Владимир Путин. Российские медики и граждане из группы риска начнут получать прививки от коронавируса параллельно с проведением третьего этапа испытания вакцины.