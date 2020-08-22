Жириновский оценил шансы Лукашенко остаться у власти

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский оценил шансы президента Белоруссии Александра Лукашенко остаться у власти на фоне массовых протестов по всей стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, Лукашенко будет тяжело остаться главой государства, поскольку «Москва больше не даст столько, сколько давала», а страны Запада будет оказывать поддержку только в случае «сдачи» Белоруссии под новое прозападное правительство. «А тогда ему места нет в этой системе», — сказал Жириновский.

По его мнению, вместо Лукашенко к власти могут прийти те, кто позволят событиям в Белоруссии развиваться по украинскому сценарию.

Ранее белорусские оппозиционеры открестились от планов насильственного захвата власти и выразили приверженность принципу мирных протестов. Так, соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова на митинге у Дома правительства в Минске призвала белорусов к продолжению мирных протестов. Член координационного совета оппозиции, бывший министр культуры Павел Латушко в свою очередь заверил, что «никто не собирается свергать действующую власть насильственным методом».

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.