Любимой группой Жириновского оказался «Сектор Газа»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оказался фанатом группы «Сектор Газа». О любимом музыкальном коллективе политика рассказывается в опубликованной на YouTube седьмой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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Отмечается, что Жириновский подарил лидеру группы Юре Хою (настоящее имя — Юрий Клинских) удостоверение помощника депутата Госдумы, благодаря чему артист мог бесплатно пользоваться общественным транспортом и свободно входить в помещения любых госорганов. Хою также вручили диплом «За развитие русской культуры» с подписью Жириновского. Музыкант называл подарок «солидняком».

Седьмая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 31 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1997 году, диких концертах и самых ярких представителях сцены тех времен. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, четвертую — здесь, пятую — здесь, а шестую — здесь.

Подробнее о «Секторе газа» в конце 90-х (видеоролик с таймкодом):