Восемь миллионов россиян привились от коронавируса

Число россиян, сделавших прививку от коронавируса, превысило восемь миллионов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее цитирует ТАСС в пятницу, 16 апреля.

8 миллионов человек привились от коронавируса в России

«Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо», — сказала Голикова на коллегии Минздрава России по итогам работы министерства в 2020 году.

Она подчеркнула важность работы по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. По ее словам, нарастающие объемы вакцинации позволяют предположить, что в ближайшее время ограничения будут сняты.

Ранее в апреле Голикова заявила о резком росте желающих пройти вакцинацию от COVID-19. Эксперты связывали это с вакцинацией президента Владимира Путина, который сделал прививку 23 марта.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недоволен темпами вакцинации. По его оценке, спрос на прививку пока оставляет желать лучшего.

Всего на данный момент в России зарегистрированы три вакцины. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».