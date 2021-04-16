Россия
 
Последние новости
Украина получила первую партию вакцины Pfizer
У легко переболевших COVID-19 россиян нашли рубцы в легких
Россиянам назвали риски аренды жилья в Сочи
Россияне стали экономить на лекарствах
В России выявили 8995 новых случаев коронавируса
Россияне принялись скупать дорогую одежду вопреки пандемии
Турист уронил в озеро телефон и спустя год нашел его в идеальном состоянии
Российский тренер захотел застрелить судью вместо Гитлера и оправдался
Раскрыты подробности VR-шлема от Apple
Новости партнеров
Прослушать новость

Восемь миллионов россиян привились от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Число россиян, сделавших прививку от коронавируса, превысило восемь миллионов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее цитирует ТАСС в пятницу, 16 апреля.

8
миллионов человек
привились от коронавируса в России

«Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо», — сказала Голикова на коллегии Минздрава России по итогам работы министерства в 2020 году.

Она подчеркнула важность работы по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. По ее словам, нарастающие объемы вакцинации позволяют предположить, что в ближайшее время ограничения будут сняты.

Ранее в апреле Голикова заявила о резком росте желающих пройти вакцинацию от COVID-19. Эксперты связывали это с вакцинацией президента Владимира Путина, который сделал прививку 23 марта.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недоволен темпами вакцинации. По его оценке, спрос на прививку пока оставляет желать лучшего.

Всего на данный момент в России зарегистрированы три вакцины. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Кремле выразили недовольство темпами вакцинации от COVID-19 в России
Россияне массово начали вакцинироваться после прививки Путина
Путин раскрыл подробности своей вакцинации