В Кремле выразили недовольство темпами вакцинации от COVID-19 в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил недовольство темпами вакцинации населения от COVID-19, сообщают «Известия».

«Спрос пока оставляет желать лучшего», — сказал официальный представитель Кремля, отметив, что анализировать причины должны медики.

По его словам, вакцины от коронавируса достаточно во внутрироссийском обороте, объемы производства и инфраструктура по распространению работают удовлетворительно.

Ранее стало известно, что россияне стали активнее вакцинироваться после того, как прививку сделал президент Владимир Путин. В первые дни после этого события число привившихся увеличилось с восьми до 30 тысяч в день.