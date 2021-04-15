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В Кремле выразили недовольство темпами вакцинации от COVID-19 в России

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил недовольство темпами вакцинации населения от COVID-19, сообщают «Известия».

«Спрос пока оставляет желать лучшего», — сказал официальный представитель Кремля, отметив, что анализировать причины должны медики.

По его словам, вакцины от коронавируса достаточно во внутрироссийском обороте, объемы производства и инфраструктура по распространению работают удовлетворительно.

Ранее стало известно, что россияне стали активнее вакцинироваться после того, как прививку сделал президент Владимир Путин. В первые дни после этого события число привившихся увеличилось с восьми до 30 тысяч в день.

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