Число привившихся первым компонентом «Спутника V» москвичей превысило миллион

Число москвичей, привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V», превысило миллион. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем сайте.

Полностью вакцинацию завершили более 820 тысяч жителей, добавил он.

«Среди миллиона москвичей, которые сделали прививку, заболевших – считанные единицы», — добавил мэр. Он отметил, что среди привившихся почти 45 процентов составляют москвичи старше 60 лет.

Собянин также призвал не откладывать вакцинацию, если москвичи хотят летом и в сезон отпусков «жить нормальной жизнью, путешествовать, ходить в театры и кино».

25 марта мэр Москвы в интервью «России-24» сообщил, что прививку сделали около миллиона жителей столицы. Тогда он указал на безопасность и очень хорошую эффективность вакцины «Спутник V».

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала 18 января по поручению президента России Владимира Путина. Городские власти договорились о вакцинации населения от коронавируса с 34 частными клиниками.