Россия
 
Последние новости
Совфед анонсировал ответ России США после высылки дипломатов и новых санкций
Мужчина раскусил мошенника в соцсети и оригинально ему отомстил
Ворвавшийся в больницу с толпой друзей пьяный россиянин избил врача за замечание
На Кавказе арестовали захватившего 11 человек в заложники в магазине
Новости о санкциях обвалили курс рубля
Мужчина повторил действия соседа в очереди на кассу в магазине и разбогател
Украина проведет учения на границе с Крымом
В США назвали еще один рекорд Юрия Гагарина
В Москве захотели построить летние кафе на месте парковок 
Новости партнеров
Прослушать новость

Число привившихся первым компонентом «Спутника V» москвичей превысило миллион

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Число москвичей, привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V», превысило миллион. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем сайте.

Полностью вакцинацию завершили более 820 тысяч жителей, добавил он.

«Среди миллиона москвичей, которые сделали прививку, заболевших – считанные единицы», — добавил мэр. Он отметил, что среди привившихся почти 45 процентов составляют москвичи старше 60 лет.

Собянин также призвал не откладывать вакцинацию, если москвичи хотят летом и в сезон отпусков «жить нормальной жизнью, путешествовать, ходить в театры и кино».

25 марта мэр Москвы в интервью «России-24» сообщил, что прививку сделали около миллиона жителей столицы. Тогда он указал на безопасность и очень хорошую эффективность вакцины «Спутник V».

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала 18 января по поручению президента России Владимира Путина. Городские власти договорились о вакцинации населения от коронавируса с 34 частными клиниками.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Собянин сообщил о миллионе привитых от коронавируса москвичей
Собянин оценил систему здравоохранения в Москве в период пандемии
Более 700 тысяч человек вакцинировали от коронавируса в Москве