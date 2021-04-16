В России из-за COVID-19 сократилась ожидаемая продолжительность жизни

Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во время итоговой коллегии министерства, передает РИА Новости.

По его словам, коронавирус стал одним из сильнейших вызовов системы здравоохранения и обусловил негативные демографические тенденции.

При этом младенческая смертность достигла своего исторического минимума, указал министр.

В марте сообщалось, что ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась с 73,3 лет до 71,1 года. По мнению кабмина, вернуться к предыдущим показателям получится только через три года.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что число россиян, сделавших прививку от коронавируса, превысило восемь миллионов. По ее словам, объемы вакцинации нарастают и «это хорошо». Это позволяет предположить, что в ближайшее время ограничения будут сняты, указала Голикова.