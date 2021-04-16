Первые партии вакцины «КовиВак» направлены в российские регионы

Первые партии российской вакцины «КовиВак» отправлены в регионы страны. Об этом сообщил директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов, передает ТАСС.

Он добавил, что препарат был направлен в регионы поздно вечером 15 апреля. «Постепенно начинаем отгружать и отправлять нашу вакцину потребителям», — заявил Ишмухаметов.

Препарат «КовиВак» — инактивированная цельновирионная вакцина из нейтрализованного SARS-Cov-2. Предполагается, что она будет эффективна против разных штаммов коронавируса. Препарат разрабатывался почти год.

На данный момент в России кроме «КовиВака» зарегистрированы еще две вакцины от коронавируса — «Спутник V», и «ЭпиВакКорона». С 18 января россияне могут пройти вакцинацию в основном «Спутником V» от Центра имени Гамалеи. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице первым компонентом этого препарата привилось более миллиона человек.