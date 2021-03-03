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Вирусолог назвал «недостатком культуры» нежелание россиян прививаться от COVID-19

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Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Вирусолог Анатолий Альтштейн назвал «недостатком культуры» нежелание некоторых россиян прививаться от COVID-19 вакцинами, которые доказали свою эффективность. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист указал, что вакцина действительно может вызывать недомогание, но обычно оно незначительное. «Доказано, что вакцина в несколько раз снижает возможность заболеть и почти исключает возможность умереть от заболевания», — заявил он.

Альтштейн отметил, что на сегодняшний день в мире прививку от коронавируса разными вакцинами сделали уже около 250 миллионов человек.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские вакцины будут эффективно работать против мутаций коронавируса. По его словам, об этом свидетельствуют результаты испытаний.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января по поручению главы государства. Прививку можно сделать препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Выход третьей российской вакцины «КовиВак» в гражданский оборот ожидается в ближайший месяц.

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