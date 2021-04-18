В России научили нейросеть выявлять коронавирус по рентгеновским снимкам

Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) обучили нейросеть выявлять наличие коронавирусной инфекции у пациентов по рентгеновским снимкам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Чтобы ускорить процесс обработки и анализа рентгеновских снимков пациентов, российские исследователи разработали и обучили сверхточную нейросеть, которая, автоматически классифицируя изображения, способна оперативно обнаружить признаки COVID-19. Для ее обучения использовался так называемый трансферный подход, состоящий из трех этапов. Он предполагает обучение нейросети на одном наборе данных с последующим приспособлением ее к другому набору данных.

Испытания нейросети показали ее высокую эффективность. Как рассказал доцент кафедры математического и программного обеспечения информационных систем вуза Владимир Михелев, точность методики достигает 94,17 процента.

Ранее ммериканские медики назвали причину повторного заражения коронавирусом. Они наблюдали за состоянием здоровья около 2,5 тысячи морских пехотинцев США с мая по ноябрь 2020 года. Исследование показало, что причина повторного заражения может быть в более слабом иммунитете.