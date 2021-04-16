Россия начала создание аэромобиля

Институт теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) начал создание аэромобиля с циклическими движителями «Циклокар», сообщает Фонд перспективных исследований (ФПИ).

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Грузоподъемность изделия, имеющего габариты 6,2 на 6 метров, составит 600 килограммов. Машина сможет вмещать до шести человек. Максимальная скорость — 250 километров в час, предельная дальность полета — 500 километров.

Аэромобиль будет оснащен российской гибридной силовой установкой (ГСУ). «Летательный аппарат будет оснащаться энергоузлом на базе бензинового роторно-поршневого двигателя или более мощным вариантом ГСУ на основе турбовального двигателя», — отмечает ФПИ.

В июле 2020 года генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев сообщил, что в России будет показан циклолет — беспилотный аппарат вертикального взлета и посадки с несущей системой на основе четырех циклических движителей.