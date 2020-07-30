Россия испытала циклолет

В августе на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в России будет показан циклолет — беспилотный аппарат вертикального взлета и посадки с несущей системой на основе четырех циклических движителей, сообщил ТАСС генеральный директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.

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«Основные преимущества циклолета перед вертолетами — лучшая маневренность, значительно меньшие габариты и защищенные движители, что позволяет перспективной машине действовать в непосредственной близости от зданий и других препятствий», — сказал он.

По словам Григорьева, демонстратор аппарата недавно впервые поднялся в воздух, что позволило подтвердить работоспособность и перспективность использованной несущей схемы.

В апреле глава научно-технического совета — заместитель генерального директора ФПИ Виталий Давыдов заявил, что проект российского смертоносного робота «Маркер», впервые представленный в октябре 2019 года, будет завершен в 2021-м.

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