Врач назвал первые признаки проблем с почками

Сотрудник частной медицинской клиники и исследовательского центра Майо доктор Линн Постон назвал первые признаки существования проблем с почками. Его цитирует «МедикФорум».

По словам специалиста, если человек среди ночи просыпается от боли в большом пальце ноги, то это может свидетельствовать о начавшейся подагре. Эксперт отметил, что этот недуг возникает, когда кристаллы уратов оседают в суставной щели, обычно в большом пальце ноги. Это может свидетельствовать, что они не справляются с фильтрацией мочевой кислоты.

«Если почки не могут нормально выполнять свои функции, мочевая кислота накапливается в крови, что может провоцировать подагру», — пояснил Постон. Однако он уточнил, что подагра не всегда развивается вследствие заболевания почек. Так, к другим факторам риска относится злоупотребление алкоголем и продуктами с высоким содержанием пуринов.

Ранее специалисты Медицинской школы Йельского университета провели исследование, участие в котором приняли 1600 человек с острым поражением почек на фоне коронавируса. Выяснилось, что около 24-57 процентов случаев заражения сопровождаются проблемами с почками. В отделениях интенсивной терапии эта доля составляет от 61 до 78 процентов.