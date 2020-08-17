Назван самый вредный для почек продукт

Врач-нефролог высшей категории Людмила Артюхина в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвала самый вредный для почек продукт.

«Что не любят даже здоровые почки? Они не любят соль», — заявила она. Врач заметила, что россияне чрезмерно употребляют соль в том числе из-за фастфуда и полуфабрикатов, гастрономических продуктов, в которых присутствует много соли.

Она добавила, что болезненных симптомов при проблемах с почками зачастую нет, поэтому люди попадают в больницу уже на серьезной стадии заболевания. Однако иногда есть такие симптомы, когда заболевание протекает субклинически.

«Проявляется это слабостью, утомляемостью, отеками при ходьбе, но очень умеренными. Может быть артериальная гипертензия», — заявила специалист. Она добавила, что для здоровья почек также необходимо придерживаться ЗОЖ.

В мае врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина заявила, что соль нужна организму. Особенно она требуется тем людям, которые много ее теряют, отметила она. При этом диетолог отметила, что частое переедание соли является не потребностью, а просто привычкой. Она пояснила, что вкусовые рецепторы привыкают к определенному вкусу.