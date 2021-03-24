Медики сообщили о проблемах с почками после перенесенного коронавируса

Специалисты Медицинской школы Йельского университета провели исследование, участие в котором приняли 1600 человек с острым поражением почек на фоне коронавируса. Научная статья опубликована в журнале JAMA Network.

Выяснилось, что порядка 24–57 процентов случаев заражения сопровождаются проблемами с почками. В отделениях интенсивной терапии эта доля составляет от 61 до 78 процентов. Медики опросили пациентов через 21 день после выписки и узнали, что исходная функция почек у них не восстановилась.

В беседе с газетой «Известия» врач-уролог клинико-диагностического центра «Медси» Артур Тедеев сообщил, что в настоящее время существует очень мало исследований о влиянии коронавируса на почечную ткань. Однако имеющие данные говорят о прямом влиянии инфекции.

По словам эксперта, COVID-19 может стать причиной острой почечной недостаточности, причем чаще всего это встречается у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

В ноябре прошлого года ведущая украинского телеканала «1+1» Людмила Барбир рассказала, что после выявления коронавируса у нее стали болеть почки. При этом до заражения проблем с этим органом у украинки не было.