Телеведущая пожаловалась на осложнения после коронавируса

Ведущая украинского телеканала «1+1» Людмила Барбир рассказала об осложнениях, связанных с заражением коронавирусом. Об этом пишет «Бульвар Гордона».

По словам Барбир, она сдала положительный тест на COVID-19 в начале ноября, а спустя некоторое время у нее начали болеть почки. При этом до коронавируса журналистка никогда не жаловалась на проблемы с органом мочеобразования.

«Никогда у меня проблем с почками не было, но сейчас они начали беспокоить. Наверное, такой постэффект», — предположила телеведущая.

Украинка добавила, что следует предписаниям врачей: она принимает противовирусные препараты и витамины, а также ежедневно выпивает большое количество воды.

В начале ноября 2020 года российский радиоведущий Павел Шилин умер в Томске в коронавирусном госпитале медико-санитарной части №2. Молодой журналист находился в медучреждении, которое было переполнено больными. У мужчины четыре дня держалась высокая температура.