Молодой российский ведущий умер в переполненном из-за коронавируса госпитале

Российский радиоведущий Павел Шилин умер в Томске в коронавирусном госпитале медико-санитарной части №2, передает РИА Новости. Молодой журналист находился в медучреждении, которое было переполнено больными.

По данным Tomsk.ru, 28-летний ведущий умер утром 1 ноября. В комментарии «РИА Томск» его коллега, представитель радиохолдинга «Дайджест FM» и портала Tomsk.ru Оксана Томчак рассказала, что у ведущего четыре дня держалась высокая температура.

«С двусторонней пневмонией его сразу отправили в реанимацию. У него диабет был, началось осложнение», — добавила она. По словам Томчак, у Шилина взяли тест на коронавирус, но результат пока неизвестен.

Ранее Telegram-канал Tomskpolit опубликовал видео из медико-санитарной части №2, в котором пациенты лежат в коридорах. По словам автора, все койки в палатах также заняты. Пресс-служба администрации Томской области выпустила заявление, в которой подтвердила переполненность приемного покоя медсанчасти № 2.

Шилин вел утреннее GM SHOW на радио ENERGY, а также занимался новостями и рубриками на «Авторадио». На Tomsk.ru он публиковал статьи про футбольный клуб «Томь».