Врач рассказала о правильных способах восстановить организм после COVID-19

Переболевшим COVID-19 необходимо восстанавливать организм правильно и не торопиться возвращаться к активному образу жизни. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказала терапевт высшей категории Людмила Лапа.

По ее словам, отрицательный тест на коронавирус не означает полное выздоровление. Многие еще долго ощущают слабость, могут остаться проблемы с дыханием, сердцем, почками или другими органами. После болезни правильным будет обратиться к врачу и при необходимости пройти медицинское обследование. После этого медики могут назначить пациенту восстановительное лечение. «Это может быть и иммунокоррекция, назначение витаминных комплексов, и поддерживающая терапия для печени — основного иммунного органа», — сказала Лапа.

Она отметила, что, помимо назначенного лечения, человек должен помогать организму через здоровое питание и режим сна — минимум восемь часов в день.

Еще один способ помочь своему телу — провести курс детоксикации, например, принимать сорбенты. Это поспособствует налаживанию работы ЖКТ.

Людмила Лапа добавила, что в среднем организм восстанавливается после COVID-19 за две-три недели.

Ранее иммунолог Илья Кукин назвал серьезную ошибку переболевших. По его словам, после коронавируса многие люди слишком быстро возвращаются к спорту и интенсивным тренировкам. Это может привести к осложнениям и повторному заражению.