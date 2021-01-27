Врач назвала обостряющиеся из-за перепада температур болезни

Из-за перепада температур могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания, астма и хронический бронхит. Эти болезни назвала врач-терапевт Людмила Лапа, передает РИА Новости.

В группу риска также входят те, что перенес инсульт, а также люди с хроническим ринитом и тонзиллитом. Обострения этих заболеваний происходят в результате реакции сосудистой системы человека на перепады температуры. У полностью здоровых людей эта реакция происходит незаметно, а у других возникают осложнения, пояснила Лапа.

«Нужно вести здоровый образ жизни, больше отдыхать, не бегать, а ходить, сильно не перегружаться и одеваться по погоде, это поможет пережить этот период без осложнений», — отметила врач.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в феврале ожидается переменчивая погода. По словам синоптика, в последний зимний месяц будут иметь место как морозы, так и оттепели. Вместе с тем он отметил, что, несмотря на резкое изменение погоды, температура воздуха «ожидается несколько выше нормы».