Россия
 
Последние новости
Собянин смягчил требование об обязательной удаленной работе
Курение оказалось фактором осложнений и смерти при коронавирусе
В Киргизии задержали бывшего премьер-министра
Стример швырнул младенца и обматерил его в прямом эфире
Стало известно о самочувствии привившегося «Спутником V» экс-посла Швейцарии
Барам и ресторанам Москвы разрешили работать после 23:00
Звезда сериала «Вечный зов» попала в больницу
Большая часть россиян осталась верна бумажным трудовым книжкам
Власти Москвы согласились вакцинировать таксистов без гражданства и полиса 
В сети появились фото элитного особняка Софии Ротару под Киевом
Новости партнеров
Прослушать новость

Врач назвала обостряющиеся из-за перепада температур болезни

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Из-за перепада температур могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания, астма и хронический бронхит. Эти болезни назвала врач-терапевт Людмила Лапа, передает РИА Новости.

В группу риска также входят те, что перенес инсульт, а также люди с хроническим ринитом и тонзиллитом. Обострения этих заболеваний происходят в результате реакции сосудистой системы человека на перепады температуры. У полностью здоровых людей эта реакция происходит незаметно, а у других возникают осложнения, пояснила Лапа.

«Нужно вести здоровый образ жизни, больше отдыхать, не бегать, а ходить, сильно не перегружаться и одеваться по погоде, это поможет пережить этот период без осложнений», — отметила врач.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в феврале ожидается переменчивая погода. По словам синоптика, в последний зимний месяц будут иметь место как морозы, так и оттепели. Вместе с тем он отметил, что, несмотря на резкое изменение погоды, температура воздуха «ожидается несколько выше нормы».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кардиолог предупредил переболевших COVID о проблемах со здоровьем из-за погоды
Российский врач раскрыла способ защититься от аномальных скачков погоды
Вильфанд предупредил россиян о резком изменении погоды