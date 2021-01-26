Российский врач раскрыла способ защититься от аномальных скачков погоды

Защититься от аномальных скачков людям с метеочувствительностью помогут регулярные тренировки, закаливание и контрастный душ — так они смогут повысить выносливость сосудов. Об этом рассказала профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины дополнительного профобразования Омского государственного медицинского университета Ольга Кореннова в разговоре с «Российской газетой».

По ее словам, занятия спортом не должны быть изнуряющими. Их можно заменить и на прогулки длительностью около получаса и более. Необходимость физических нагрузок объясняется тем, что именно сосуды подстраиваются под изменения изменения атмосферного давления.

В связи с этим от метеочувствительности страдают, как правило, люди с болезнями сердца, астеники и гипертоники, подчеркнула Кореннова. Она отметила, что таким людям нужно обязательно иметь дома нитроглицерин в таблетках или спрее. Гипертоникам врач рекомендовала следить за тем, чтобы под рукой всегда были назначенные для снижения давления препараты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в феврале ожидается переменчивая погода. По словам синоптика, в последний зимний месяц будут иметь место как морозы, так и оттепели. Вместе с тем он отметил, что, несмотря на резкое изменение погоды, температура воздуха «ожидается несколько выше нормы».