В Гидрометцентре допустили возвращение 30-градусных морозов в Москву

Морозы до 30 градусов еще могут вернуться в Москву, допускает заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Впереди еще весь февраль, поэтому я не исключаю 30-градусных морозов в Московском регионе или погоду похожую, которая была в январе. Это вполне возможно», — отметил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал рекордно высокие температуры в центре европейской части России в последнюю неделю января. Синоптик пояснил, что тепло идет за счет воздушных масс со Средиземного моря и частично — из субтропиков Атлантики.

В феврале, по словам Вильфанда, ожидается переменчивая погода. По словам синоптика, в последний зимний месяц будут иметь место как морозы, так и оттепели. Вместе с тем он отметил, что, несмотря на резкое изменение погоды, температура воздуха «ожидается несколько выше нормы».