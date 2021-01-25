Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал рекордно высокие температуры в центре Европейской России в последнюю неделю января. Об этом сообщает РИА Новости.

Синоптик пояснил, что тепло идет за счет воздушных масс со Средиземного моря и частично — из субтропиков Атлантики. Перенос тепла из этих мест продолжится в течение первой половины недели.

«Понятно, что такая теплая погода формирует аномалию, даже двузначную: температура на 10, 12, даже 13 градусов выше нормы. Длительный период аномально теплой погоды», — сказал Вильфанд.

Ранее Вильфанд сообщил, что на европейской части России в феврале ожидается переменчивая погода. По словам синоптика, в последний месяц зимы будут иметь место как морозы, так и оттепели. Вместе с тем он отметил, что, несмотря на резкое изменение погоды, температура воздуха «ожидается несколько выше нормы».