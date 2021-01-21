Вильфанд предупредил россиян о резком изменении погоды

На европейской части России в феврале ожидается переменчивая погода, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

По словам синоптика, в феврале будут иметь место как морозы, так и оттепели. Вместе с тем он отметил, что, несмотря на резкое изменение погоды, температура воздуха «ожидается несколько выше нормы».

При этом Вильфанд признал, что назвать точные значения максимальной и минимальной температуры в феврале пока не представляется возможным, поскольку такое прогнозирование находится за пределами современной метеорологии.

Ранее в Росгидромете сообщили, что жителей Центрального федерального округа ожидает потепление до плюсовых температур. Метеорологи предупредили, что днем 22 января будет наблюдаться стремительное повышение температуры от минус 4 до плюс 2 градусов. В это время на дорогах может быть гололедица, образование сосулек на крышах зданий, сложная обстановка на дорогах, возможны небольшие осадки.