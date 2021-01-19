Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об аномальном потеплении. Он рассказал РИА Новости, что очень теплая по климатическим меркам погода придет в европейскую часть России.

По его словам, резкое повышение температуры произойдет благодаря воздуху с запада Средиземноморья, над субтропическими акваториями Атлантики. Тепло будет поступать через юг Западной Европы в центр Европейской России.

«Это приведет к тому, что в течение четверга температура будет меняться на 12-13 градусов в течение дня. Уже к вечеру в четверг температурный фон — минус 2 — минус 4. В пятницу днем оттепельная погода, а в субботу днем — от минус 2-3 градуса. К концу недели погода станет на 10 градусов выше нормы», — отметил Вильфанд.

В Заволжье, на Урале, на севере и в центре Западной Сибири сохранится аномальный холод, добавил ученый. Там температура будет на 12-16 градусов ниже климатической нормы.

Ранее россиян предупредили о сильных снегопадах. О том, что в центре европейской части России ожидаются сильные снегопады в ближайшие выходные, сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Перед этим Вильфанд предрек жителям европейской части страны «нервную» погоду в течение ближайшей недели. Вильфанд отметил, что это будет проявляться в резких переменах: от сильнейших заморозков в начале недели до оттепели в ее второй половине. Он добавил, что в первой половине недели температура может опуститься до 30 градусов мороза и ниже, а в пятницу вырасти до четырех градусов тепла.