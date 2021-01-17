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Вильфанд предрек жителям России «нервную» погоду

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек жителям европейской части страны «нервную» погоду в течение ближайшей недели. Об этом сообщает ТАСС.

Вильфанд отметил, что это будет проявляться в резких переменах: от сильнейших заморозков в начале недели до оттепели в ее второй половине. Он добавил, что в первой половине недели температура может опуститься до 30 градусов мороза и ниже, а в пятницу вырасти до четырех градусов тепла.

Ранее синоптик предсказал аномальные холода в большей части России. Местами температура воздуха будет ниже нормы на 18 градусов. Холоднее всего будет в Якутии, Хабаровской крае и на Чукотке. Там ожидается до минус 56, минус 50 и минус 51 градуса соответственно.

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