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В России предсказали аномальные холода

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Фото: Болот Бочкарев / РИА Новости

В ближайшие дни на большей части России ожидаются аномальные холода. Местами температура воздуха будет ниже нормы на 18 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в Центральном и Поволжском федеральных округах температура будет ниже нормы на 6-12 градусов и будет колебаться в районе 20-30 градусов мороза, в Поволжье местами до минус 32. При этом в Северо-Западном округе ожидается на 7-15 градусов холоднее нормы. Столбики термометров там там опустятся до 23-36 градусов ниже нуля.

«На Урале Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа на 8-17 градусов ниже нормы, температура от минус 30 до минус 42. Сибирь: Таймырский и Долгано-Ненецкий регион там температуры минус 40-53. Такая температура ниже нормы на 8-18 градусов. В Иркутской области температура ниже нормы на 10-20 градусов, до минус 51 градуса», — предсказал Вильфанд.

Холоднее всего, по словам специалиста, всего будет в Якутии, Хабаровской крае и на Чукотке. Там ожидается до минус 56, минус 50 и минус 51 градуса соответственно.

Ранее Вильфанд объяснил аномальные снегопады и морозы в Москве пришествием балканского циклона. По словам эксперта, особенность этого циклона «заключалась в том, что сначала через Москву прошел теплый фронт, а затем очень быстро холодный фронт».

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