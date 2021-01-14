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Россиянам назвали тревожные симптомы в период холодов

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Специалисты министерства здравоохранения Московской области назвали россиянам ряд тревожных симптомов, которые должны насторожить человека в период холодов. Об этом пишет «Российская газета».

Как отмечают эксперты, обморожение легко узнать по потере чувствительности кожи. Кроме того, кожа может стать бледнее, а в некоторых случаях могут появиться волдыри. К числу опасных симптомов также относят и ощущение пощипывания.

В случае появления таких симптомов необходимо как можно скорее уйти с мороза в помещение и обмотать пораженные участки марлей и толстым слоем ваты. Также можно согреться горячим напитком.

Однако греться у батареи, мыть руки в горячей воде или растирать кожу категорически запрещено. Специалисты пояснили, что если кожа начала темнеть, или появились волдыри, необходимо срочно обращаться к врачам.

Чтобы избежать обморожения, медики рекомендуют носить просторную многослойную одежду, а также не употреблять спиртное перед выходом на мороз.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что люди с инфекционными, легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в группе риска при сильном похолодании. Кроме того, она предупредила, что при погружении в ледяную воду у человека может произойти сердечный приступ.

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