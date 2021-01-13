Россиянам предсказали «букет неприятностей» из-за погоды

Жителей европейской части России ждет «букет неприятностей» из-за погодных аномалий, предсказали в Гидрометцентре. Об этом пишет РИА Новости.

Так, в горах Кавказа ожидается ветер до 32 метров в секунду. В Ростовской, Волгоградской областях, в Ставрополье, Краснодарском крае будут осадки, мокрый снег, гололед, а также местами снежные заносы на дорогах, порывистый ветер и метели. «А в районе Сочи над Черным морем существует опасность формирования смерчей», — добавили в Гидрометцентре.

Как пояснили синоптики, такая же погода ждет жителей Приволжского федерального округа. «На юге европейской части России, в средней полосе и на севере ожидается непогода», — говорится в сообщении.

На севере и северо-западе европейской части России будет наблюдаться аномально холодная погода. Так, в Архангельской области ожидается до минус 35 градусов, а в Москве будет снег, местами сильный, возможны снежные заносы и гололедица. Снег и морозы останутся в европейской части России до конца недели, уточнили синоптики.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский заявил, что холода вряд ли смогут повлиять на скорость распространения коронавируса. Вирусолог добавил, что инфицирование чаще происходит не на открытом воздухе. Например, в метро температура постоянная, поэтому там чаще всего происходит заражение.