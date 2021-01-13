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Вирусолог рассказал о влиянии холодов на распространение коронавируса

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Фото: Анна Акельева / «Коммерсантъ»

Холода вряд ли смогут повлиять на скорость распространения коронавируса, заявил доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский. Его слова передает телеканал «Звезда».

Вирусолог добавил, что инфицирование чаще происходит не на открытом воздухе. Например, в метро температура постоянная, поэтому там чаще всего случается заражение.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал россиянам в европейской части страны, а также на юге Западной Сибири аномальные «иссиня-черные» морозы. Он отметил, что таковые ожидаются в Северо-Западном, Центральном Приволжском, Уральском федеральных округах, а также на юге Западной Сибири. Температуры будут на семь-десять градусов ниже нормы.

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