Синоптик спрогнозировал россиянам экстремальные холода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал жителям некоторых регионов России экстремальные холода. Его слова передает ТАСС.

Синоптик рассказал, что в некоторых районах Сибири температура опустится на 20-24 градуса ниже нормы. В частности, сильные морозы ожидаются в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях, а в центре Красноярского края они будут доходить до минус 50 градусов. «Настоящий холод на всей Западной и Средней Сибири вплоть до Нового года», — добавил он.

Вильфанд подчеркнул, что такие показатели близки к рекордным. По его словам, они являются следствием глобального потепления, так как оно проявляется не только в виде высоких температур, но и большой амплитудой переменчивости.

Ранее Роман Вильфанд и главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказали, что продолжительность времен года в России значительно изменилась. По их словам, зима становится короче, а лето — длиннее.