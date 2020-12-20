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Россиян предупредили о ранней весне

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Весеннее потепление в 2021 году может начаться уже в марте. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Несмотря на то что зима будет вдвое холоднее, чем в прошлом году, холодный сезон будет по сокращенной программе. Как минимум на две недели меньше, чем он должен быть. Весна будет ранее положенных сроков», — сказал синоптик.

Он отметил, что обычно весна в Москве начинается примерно 27 марта, но в этот раз потепление и таяние снега должно произойти раньше положенного срока. Аналогичное явление будет наблюдаться в остальной центральной части России. «Вся европейская Россия практически без исключения будет находиться в красной зоне. Тепло будет везде», — уточнил Тишковец.

По его словам, весь 2020 год в России оказался аномально теплым, это же касается нынешней зимы. В среднем по стране превышение нормы в январе составит два градуса, в феврале — три-четыре градуса, в марте — до трех градусов. При этом в азиатской части России зима ожидается холодной, а в Сибирь в новогоднюю ночь придут крепкие морозы.

Ранее Тишковец рассказал о скандинавской погоде в ночь на 1 января в Москве. Воздух остынет до минус 10 градусов, снежный покров будет в пределах нормы.

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