Москвичей предупредили об аномальных морозах

Аномальные морозы до минус 20 градусов ожидают жителей Москвы на следующей неделе, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова приводит РИА Новости в воскресенье, 10 декабря.

По его словам, такой зимы в столице не было последние два-три года. «В ночь на понедельник воздух в регионе остынет до минус 17-22, в дневные часы будет уже не выше минус 10-15. Не обойдется без незначительного локального снега», — сказал синоптик.

Тишковец отметил, что ночью температура воздуха может опуститься до минус 20-25. «В четверг и пятницу барический статус-кво в противостоянии будет нарушен, и баланс сил изменится в пользу южного циклона, который забросит заряды снега, что чуть смягчит морозы, но ненадолго. К выходным вновь усилится северная тяга ветров, начнется ультраполярное вторжение с Карского моря», — объяснил синоптик.

Кроме того, он уточнил, что в Москве и Московской области увеличатся сугробы. На севере и на западе уровень снега подрастет на 40-45 сантиментов, что, по словам синоптика, соответствует многолетней норме.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в январе 2021 года в части регионов России температура будет выше нормы. Теплее обычного будет на территории Ленинградской, Тверской, Орловской, Курской, Брянской, Новгородской, Мурманской областей, Карелии, Крыма, запада Краснодарского и севера Красноярского краев, а также северо-запада Якутии.