Россиянам рассказали о погоде в январе

В январе 2021 года в части регионов России температура будет выше нормы. О погоде россиянам рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передают «Известия».

По словам Вильфанда, теплее нормы будет и на территории Ленинградской, Тверской, Орловской, Курской, Брянской, Новгородской, Мурманской областей, Карелии, Крыма, запада Краснодарского и севера Красноярского краев, а также северо-запада Якутии.

Аномальные холода ожидаются в Амурской, Томской, Омской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Алтайском, Забайкальском, Приморском краях и Бурятии. В остальных регионах температура будет практически совпадать с нормой.

Говоря об осадках, Вильфанд добавил, что их избыток ожидается на Таймыре и в Забайкалье, а дефицит — на территории Тюменской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, в Алтайском крае, на юге Урала, в северной половине Якутии и Чукотки.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники в Западной Сибири ожидаются аномальные холода до минус 42 градусов, которые будут наблюдаться в первой декаде месяца. Температура может быть ниже нормы на 8-10 градусов.

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