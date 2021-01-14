Гидрометцентр объяснил аномальные снегопады и морозы в Москве

Аномальные снегопады и морозы в Москве связаны с приходом так называемого балканского циклона, объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с РЕН ТВ.

По его словам, особенность этого циклона «заключалась в том, что сначала через Москву прошел теплый фронт, а затем очень быстро холодный фронт». При этом промежуток между холодным и теплым фронтом был небольшим, подчеркнул Вильфанд. «Необычность заключается в том, что помимо снега холодная погода — в тылу этого циклона, заток северных, северо-восточных ветров», — отметил синоптик.

Он добавил, что высота снега в Москве после ночи на 14 января составляет 34 сантиметра. Это существенно превышает многолетние значения, а в последние годы снегопады в столице стали редким явлением.

Кроме того, Вильфанд предупредил, что «небольшое повторение четверга» ожидается еще и в субботу, 16 января. В этот день снова будет метель, хотя снег ожидается не такой интенсивный. С понедельника, 18 января, в Москве может стать еще морознее — ночью температура воздуха может опуститься до минус 25 градусов. «Это, конечно, аномалия. Примерно на 10-12 градусов ниже нормы. Это настоящие морозы для москвичей», — заключил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре предсказали россиянам «букет неприятностей» из-за погодных аномалий. Так, в горах Кавказа ожидается ветер до 32 метров в секунду. В Ростовской, Волгоградской областях, в Ставрополье, Краснодарском крае будут осадки, мокрый снег, гололед, а также местами снежные заносы на дорогах, порывистый ветер и метели.