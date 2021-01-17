Центральной России пообещали сильное потепление

В центре европейской части России ожидается сильное потепление, пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, к концу рабочей недели температура воздуха будет стремиться к нулевой отметке. При этом синоптики не прогнозируют оттепель — речь идет именно о потеплении до нуля градусов в Центральном федеральном округе, уточнил Вильфанд.

Так, в ночь на среду, 20 января, ночной воздух все еще будет холодным — около минус 20, однако днем столбики термометров будут показывать примерно минус 10. Последующие дни потепление продолжится: ночью будет от минус 10 до минус 15, а днем до минус 5 градусов.

«Направление ветра будет западное и юго-западное, а это будет приводить к повышению температуры», — объяснил динамику изменения погоды метеоролог.

Ранее Вильфанд предсказал аномальные холода в большей части России. Местами температура воздуха будет ниже нормы на 18 градусов. Холоднее всего будет в Якутии, Хабаровской крае и на Чукотке. Там ожидается до минус 56, минус 50 и минус 51 градуса соответственно.