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Москвичам пообещали аномальный холод на Крещение

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям Москвы аномальный холод на Крещение. Его слова передает ТАСС.

По прогнозам синоптика, в ночь на 19 января в столице ожидается до 23 градусов мороза, а в Подмосковье — до минус 26 градусов. Он отметил, что эти температуры можно считать потеплением по сравнению с тем, что ожидается в понедельник, 18 января.

Днем 19 января в Москве потеплеет до минус 12-14 градусов, а в области — до минус 17 градусов, добавил Вильфанд. Однако он подчеркнул, что такой температурный фон все равно на семь градусов ниже нормы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам «дно холода». По его словам, самые холодные сутки за последние четыре года прогнозируются в понедельник, 18 января. После этого холода станут понемногу отступать.

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