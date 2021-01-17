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Москвичам пообещали «дно холода»

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На следующей неделе москвичей ожидают «температурные горки». Сначала наступил «дно холода», к выходным начнется оттепель. Об этом в разговоре с РИА Новости сказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, самые холодные сутки за последние четыре года прогнозируются в понедельник, 18 января. После этого холода станут понемногу отступать. Во вторник, в ночь на Крещение, в Москве будет минус 20 градусов, в Подмосковье — до минус 23 градусов. Днем пойдет небольшой снег, в столице ожидается около минус 15 градусов, в области — минус 12-17 градусов.

В среду в регион придет антициклон, начнется потепление. К дню пятницы распогодится до нуля градусов. Такая же температура будет в выходные по ночам. «Днем слабооттепельные значения с осадками в смешанной фазе», — добавил Тишковец.

Он уточнил, что на неделе не ожидается сильных снегопадов, но перед потепление выпадет несколько сантиметров осадков.

К 17 января в Москве выпало 133 процента месячной нормы снега. Высота сугробов в среднем составляет 40 сантиметров. Температура воздуха была на 0,3 градуса ниже нормы.

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