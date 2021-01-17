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В Москве выпало рекордное количество осадков

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В субботу, 16 января, в Москве выпало рекордное количество осадков — 12 миллиметров, что составляет почти 30 процентов месячной нормы. Об этом в воскресенье, 17 января, со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца сообщает РИА Новости.

По данным центра «Фобос», с начала января количество осадков уже составило 133 процента, температура воздуха на 0,3 градуса ниже нормы. Высота сугробов превысила январские показатели. Их высота в среднем составляет 40 сантиметров.

В ночь на 17 января температура в столице опустилась до минус 21,2 градуса. Таким образом, впервые были превышены показатели в минус 20 градусов, что на 8 градусов ниже положенной по климату нормы.

Евгений Тишковец считает, что самые сильные морозы придут в столицу в ночь на 19 января, похолодать может до минус 23-25 градусов. В области температура может опуститься до 30 градусов.

Ранее 17 января сообщалось, что в ближайшие дни в большей части России ожидаются аномальные холода. Местами температура воздуха будет ниже нормы на 18 градусов.

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