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Россиян предупредили о наступлении плюсовой температуры

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Фото: Пелагия Тихонова / «Коммерсантъ»

В европейской части России, в том числе в Москве, ожидается наступление плюсовой температуры и потепление до 4 градусов тепла. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в разговоре с «Российской газетой».

Она пояснила, что теплый воздух будет поступать с Атлантики. Однако в регионах южнее Москвы аномальные морозы сохранятся до 20 января, а затем там будет примерно на 8-12 градусов ниже нормы.

«В ночь на понедельник в столичном регионе до минус 31 градуса, днем — минус 18-23 градуса. Без осадков. Затем мороз начнет постепенно отступать. В ночь на Крещение в Москве минус 21-23 градуса, по области до минус 26», — рассказала Паршина.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям Москвы аномальный холод на Крещение. По прогнозам синоптика, в ночь на 19 января в столице ожидается до 23 градусов мороза, а в Подмосковье — до минус 26 градусов. Он отметил, что эти температуры можно считать потеплением по сравнению с тем, что ожидается в понедельник, 18 января.

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