Россиян предупредили о сильных снегопадах

В центре европейской части России ожидаются сильные снегопады в ближайшие выходные. Об этом сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Отмечается, что обильные снегопады и гололед могут нарушить жизнеобеспечение регионов Центрального федерального округа.

Ученые института призвали территориальные подразделения Росгидромета оперативно доводить информацию о прогнозируемых опасных погодных явлениях до заинтересованных органов управления для своевременного проведения превентивных мероприятий.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек жителям европейской части страны «нервную» погоду в течение ближайшей недели. Вильфанд отметил, что это будет проявляться в резких переменах: от сильнейших заморозков в начале недели до оттепели в ее второй половине. Он добавил, что в первой половине недели температура может опуститься до 30 градусов мороза и ниже, а в пятницу вырасти до четырех градусов тепла.

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