Россиян предупредили об аномальной оттепели и сосульках

Потепление до плюсовых температур ожидает жителей Центрального федерального округа в пятницу, 22 января, аномальная оттепель продлится до 27 января. Об этом в четверг, 21 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росгидромет.

Метеорологи предупреждают, что днем 22 января ожидается стремительное повышение температуры от минус 4 до плюс 2 градусов. В это время на дорогах может быть гололедица, образование сосулек на крышах зданий, сложная обстановка на дорогах, возможны небольшие осадки.

«С 23 января по 27 января установится очень теплая погода, средняя суточная температура на территории округа ожидается на 8-12 градусов выше климатической нормы», — говорится в сообщении.

24-25 января также сохранится аномально теплая погода, средняя суточная температура будет на 9-11 градусов выше привычных значений.

«Ожидаемая максимальная температура (до 4 градусов) для Московского региона считается экстремально высокой для этих дней января», — заключили в Росгидромете.

19 января россиян предупредили о сильных снегопадах в центре европейской части России в ближайшие выходные.