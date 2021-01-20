Кардиолог назвала способы пережить резкую смену погоды

Существует несколько способов облегчить неприятные симптомы, возникающие у метеочувствительных людей при резкой смене погоды и скачках атмосферного давления. Их в разговоре с «Комсомольской правдой» назвала эксперт «Лиги здоровья нации», кардиолог Ольга Молчанова.

По ее словам, особую осторожность следует соблюдать людям старшего возраста, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, после инсультов и инфарктов.

В первую очередь переживать такие дни желательно дома, пользуясь доставкой вместо походов в магазин и аптеку. Лучше не нагружать организм и позволить себе отдохнуть. По возможности рекомендуется прилечь на пять-десять минут, приподняв ноги чуть выше положения тела. Для этого можно, например, положить под ноги подушку.

Врач отметила, что даже небольшое беспокойство способно вызвать панику и страх у метеочувствительных людей. Это приводит к выбросу адреналина, сужению сосудов, повышению артериального давления, учащению пульса, что пагубно влияет на сердечно-сосудистою систему.

Еще одна рекомендация — временно исключить из рациона кофе и перейти на простую воду или чай с мятой и мелиссой, которые обладают мягким успокаивающим эффектом. Также медик посоветовала отказаться от просмотра новостей и отвлечься от мировых проблем.

«Дополнительные таблетки "от давления" старайтесь в это время не пить, что-то добавить к плану лечения можно только после консультации с врачом», — добавила Молчанова.

Ранее врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа говорила, что метеочувствительности чаще всего подвержены девушки до 24 лет и женщины старше 60, у кого больные суставы или вегетососудистая дистония.