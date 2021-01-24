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Вильфанд предрек москвичам «мрачную погоду»

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предрек жителям Москвы «мрачную погоду». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, погода в столице до середины следующей недели будет довольно теплой. При этом он отметил, что москвичей ожидают низкие облака, туманность, слякоть и отсутствие солнца. Синоптик предупредил жителей столицы о том, что оттепель может привести к сходу снега с крыш, гололедице, а также образованию сосулек.

Ранее Вильфанд пообещал россиянам погодные аномалии. В частности, жителей европейской части России ожидает мартовская погода. По прогнозам синоптика, в Европейской России температура будет на 12-13 градусов выше нормы, что соответствует концу марта.

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