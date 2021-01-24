Россиянам пообещали погодные аномалии

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал россиянам погодные аномалии. В частности, жителей европейской части России ожидает мартовская погода, передает его слова ТАСС.

По прогнозам синоптика, в Европейской России температура будет на 12-13 градусов выше нормы, что соответствует концу марта. При этом в Западной Сибири ожидаются морозы — там похолодает до 35-58 градусов, что на 15-18 градусов ниже нормы. Аномальный холод прогнозируется и в Якутии, где температура опустится на восемь-десять градусов ниже нормы.

«Таким образом, граница между аномально теплой и холодной погодой проходит по Уралу. Очень пестрая картина получается», — подытожил Вильфанд.

Ранее синоптик предупредил, что в феврале на европейской части России ожидается переменчивая погода. Будут иметь место как морозы, так и оттепели. Несмотря на резкое изменение погоды, температура воздуха «ожидается несколько выше нормы».