Кардиолог предупредил переболевших COVID о проблемах со здоровьем из-за погоды

Переболевшие COVID-19 могут реагировать на резкую смену погоды, существует вероятность ухудшения самочувствия. Об этом URA.RU рассказал директор Уральского института кардиологии, почетный кардиолог России Ян Габинский.

По его словам, после коронавируса у многих людей начинаются проблемы с сосудами и давлением, появляются слабость, тахикардия. «Метеоситуация может быть пусковым моментом, связанным с гипертоническим кризом», — предупредил врач.

Он отметил, то последние два дня многие его коллеги, перенесшие коронавирусную инфекцию, жаловались на головные боли. В ближайшее время в России будет проведено сравнительное исследование течения болезней у переболевших пациентов и тех, кто не сталкивался с вирусом.

Габинский добавил, что проблемы со здоровьем из-за погоды начались в том числе у молодых людей, которые испытали большую физическую нагрузку и в итоге попали в больницу. Кардиолог посоветовал не напрягать организм в период температурных перепадов.

Ранее профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины дополнительного профобразования Омского государственного медицинского университета Ольга Кореннова говорила, что метеочувствительностью преимущественно страдают астеники, гипертоники и люди с больным сердцем.

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