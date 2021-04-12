Раскрыты основные симптомы одного из самых распространенных видов рака

Британские медики раскрыли основные симптомы рака кишечника. Об этом сообщает Express.

По словам экспертов, признаками данного вида онкологического заболевания могут быть анемия, усталость, головокружение, одышка, потеря веса, боли в спине или животе. Специалисты советуют обратится за медицинской помощью, если человек страдает от диареи или запора на протяжении более чем трех недель. Также следует насторожиться при наличии крови в стуле, кровотечениях или ненадлежащих ощущениях при опорожнении кишечника.

Отмечается, что рак кишечника является одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний.

Ранее хирург-онколог Иван Карасев рассказал, что некоторые продукты питания способны помочь предотвратить рак кишечника. По его словам, различные исследования показали, что самым мощным средством от колореактильного рака являются фрукты — снижение рисков на 52 процента. «Причем польза увеличивается на каждые дополнительные 100 граммов», — отметил врач.