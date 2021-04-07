Российский профессор назвал признаки серьезных заболеваний

Российский профессор, гематолог Центра изучения печени РУДН, доктор медицинских наук Николай Стуклов назвал признаки серьезных заболеваний. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По словам Стуклова, повышение температуры в пределах 38 градусов на протяжении длительного времени, лимфаденопатия, увеличение селезенки — неприятное состояние как для врача, так и для больного, так как это может указывать на огромное количество болезней.

Другой симптом, на который стоит обратить внимание, — анемия, сопровождающая лихорадку. Она может указывать на системный воспалительный процесс в организме. Лимфаденопатия, увеличение лимфоузлов, указывает на риск заболеваний крови, например, лимфомы.

Увеличение селезенки может говорить о заражении крови токсинами, вирусами и бактериями. При этом оно не проявляется симптоматически, но может привести к тяжести, боли в левом боку и увеличению живота в размерах.

Ранее онколог Иван Карасев рассказал, что некоторые продукты способны предотвратить рак кишечника. По его словам, самое мощное средство от данного заболевания — это фрукты. На втором месте оказалась клетчатка, далее по эффективности следуют молочные продукты и соя. Кроме того, хорошее влияние могут оказать аспирин в дозировке 75 миллиграммов в сутки, магний и фолиевая кислота.