Онколог перечислил помогающие предотвратить рак продукты

Некоторые продукты питания способны помочь предотвратить рак кишечника, который считается одним из самых распространенных видов онкозаболеваний. Их перечислил хирург-онколог Иван Карасев в своем Instagram.

По его словам, различные исследования показали, что самым мощным средством от колореактильного рака являются фрукты — снижение рисков на 52 процента. «Причем польза увеличивается на каждые дополнительные 100 граммов», — отметил врач.

На втором месте оказалась клетчатка — 22-43 процента при регулярном употреблении. Регулярное употребление молочных продуктов снижает опасность возникновения онкологических болезней на 13-19 процентов, соя — на 8-15 процентов, аспирин в дозировке 75 миллиграммов в сутки — на 14-29 процентов, магний в суточной дозировке 255 граммов — на 23 процента, фолиевая кислота в высоких дозах — 12-15 процентов.

Красное и обработанное мясо при частом употреблении увеличивает риски на 12-21 процент, опасность алкоголя увеличивается в зависимости от количества выпитого.

Ученые не нашли доказательств тому, что на рак толстой кишки влияют лук, чеснок, кофе, кофеин, омега-3, витамины E, C, D, поливитамины, бета-каротин, селен, кальций, статины.

«С помощью правильного питания и здорового образа жизни можно существенно снизить риск развития рака. Но важно помнить, что ни одна профилактическая мера не способна обеспечить стопроцентную защиту», — добавил Карасев.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург говорил, что репчатый лук обладает онкостатическим и противовоспалительным действием.